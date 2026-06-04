Губернатор Севастополя призвал жителей воздержаться от поездок на заправки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на автозаправочных станциях сети «ТЭС» в городе в ближайшее время не будет осуществляться свободная продажа бензина в связи с задержкой поставок топливных бензовозов.

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По его словам, транспорт с топливом не смог прибыть в город в ночное время, в связи с чем открытая реализация бензина временно приостановлена. Он призвал жителей воздержаться от поездок к АЗС, отметив, что формирование очередей осложняет логистику и может затруднить доступ бензовозов к заправочным станциям при их прибытии.

Отдельно Развожаев предупредил о необходимости не оставлять автомобили вблизи АЗС, указав, что в противном случае транспортные средства могут быть эвакуированы для обеспечения проезда спецтехники.

Губернатор сообщил, что находится в постоянном контакте с федеральными профильными ведомствами и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, координируя меры реагирования для обеспечения равных условий снабжения топливом в Севастополе и Крыму.

По ранее приобретенным талонам, уточнил он, отпуск топлива будет ограничен объемом до 20 литров на один автомобиль. Для контроля соблюдения установленных правил на каждой АЗС будут дежурить представители властей, фиксирующие данные транспортных средств.

При этом коммунальные службы, экстренные ведомства, включая скорую помощь, силовые структуры и общественный транспорт, обеспечены топливом в полном объеме. В органах власти проведена оптимизация использования служебного транспорта, часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы.

По оценке городских властей, в текущем режиме ограничений планируется работать в течение нескольких дней. Параллельно ведется разработка системы учета и реализации топлива на городских АЗС с участием специалистов департамента цифрового развития и IT-экспертов.

Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что ажиотажный спрос и очереди лишь усугубляют ситуацию и создают дополнительную нагрузку на систему снабжения.

Вячеслав Рыжков