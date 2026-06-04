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В Крыму БПЛА атаковал электричку: один человек погиб, трое ранены

В результате атаки БПЛА в Симферополе погибли четыре человека, десять пострадали. Ранее было известно только о трех погибших и семи пострадавших. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, один человек погиб, еще трое были ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. Экстренные оперативные службы сейчас находятся на месте трагедии.

«Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку»,— заявил Сергей Аксенов.

Алина Зорина

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