В Крыму закрывают железнодорожную станцию Джанкой

Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма временно прекращает обслуживание пассажирских поездов. Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), поезда «Таврия», следующие между Крымом и материковой частью России, будут проходить станцию без остановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно информации перевозчика, Джанкой, являющийся одним из крупнейших транспортных узлов полуострова, временно будет использоваться в качестве технической станции. Причины принятого решения в компании не уточнили.

В ГСЭ отметили, что поезда, курсирующие по маршрутам из Севастополя, Симферополя и Евпатории на материковую часть России и обратно, проследуют без остановок на станциях Джанкой и Урожайная.

Пассажирам, ранее оформившим билеты с посадкой или высадкой в Джанкое, предложено вернуть проездные документы либо без дополнительной оплаты продолжить поездку до Симферополя. Далее добраться до Джанкоя можно будет самостоятельно автомобильным или автобусным транспортом.

Ранее ограничения на посадку и высадку пассажиров на станции Джанкой уже вводились с 23 по 25 мая, а также начиная со 2 июня.

Накануне в регионе произошел инцидент с пригородным электропоездом, который подвергся атаке. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения.

Вячеслав Рыжков