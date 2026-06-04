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В клинике Новороссийска, где умер ребенок, рассказали о том, что случилось в день инцидента

Медицинский центр «Новомед Дети» прокомментировал обстоятельства инцидента, произошедшего 12 мая в одном из филиалов клиники, где скончался восьмилетний ребенок. В опубликованном заявлении представители учреждения сослались на ограничения, предусмотренные законодательством, и сообщили, что не могут раскрывать все детали произошедшего до завершения официального расследования.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно позиции клиники, изложенной со ссылкой на адвоката, пациенту начали вводить препарат «Цефтриаксон», который, как утверждается, был приобретен его отцом в аптеке. По данным медицинского центра, спустя около 20 секунд после начала введения препарата у ребенка развилась острая аллергическая реакция, квалифицированная как анафилактический шок.

В клинике заявляют, что после ухудшения состояния пациента медицинская сестра немедленно прекратила введение лекарства и приступила к реанимационным мероприятиям, включая введение адреналина и дексаметазона, а также непрямой массаж сердца. По информации учреждения, прибывшая по вызову реанимационная бригада добралась до места примерно через десять минут, а до ее приезда сотрудники клиники оказывали ребенку неотложную помощь.

Представители медицинского центра также сообщили, что процедурный кабинет был оснащен противошоковой аптечкой в полном объеме, включая препараты экстренной помощи. По их словам, наличие необходимых медикаментов подтверждено документально, а видеозаписи действий персонала и сотрудников скорой помощи переданы следственным органам.

В заявлении подчеркивается, что окончательные выводы о причинах произошедшего могут быть сделаны только после завершения назначенных судебно-медицинских экспертиз. Руководство клиники призвало воздержаться от распространения непроверенной информации и преждевременных оценок до окончания расследования.

Инцидент произошел 12 мая в филиале медицинского центра «Новомед Дети» в Новороссийске. По факту смерти ребенка следственный отдел по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. Параллельно собственную служебную проверку проводит медицинское учреждение.

Вячеслав Рыжков

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