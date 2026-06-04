Начальником Краснодарского университета МВД стал Роман Павленков

Начальником Краснодарского университета МВД России назначен генерал-майор полиции Роман Павленков. Официальное представление нового руководителя состоялось в вузе с участием представителей органов власти и правоохранительной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С назначением господина Павленкова поздравил заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. По его словам, университет сохраняет статус одного из ведущих ведомственных учебных заведений страны, а его выпускники обеспечивают безопасность и правопорядок как в Краснодаре, так и в других регионах России.

Роман Павленков служит в органах внутренних дел около 30 лет. В разные годы он занимал должности первого заместителя начальника Нижегородской академии МВД России и начальника Уральского юридического института МВД России. С декабря 2022 года возглавлял Волгоградскую академию МВД России.

Выступая на церемонии представления, новый руководитель отметил, что в числе приоритетных задач видит дальнейшее совершенствование подготовки кадров для органов внутренних дел. По его словам, особое внимание будет уделено внедрению современных образовательных технологий, программных решений и технических средств обучения, позволяющих адаптировать подготовку специалистов к актуальным вызовам и угрозам.

Краснодарский университет МВД России является одним из крупнейших ведомственных вузов страны и осуществляет подготовку специалистов для системы Министерства внутренних дел, а также для его филиалов и обособленных подразделений.

Вячеслав Рыжков