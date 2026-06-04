Группа ПСБ поддержит строительство в Курске театра кукол и парка отдыха. Трехсторонние соглашения подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава компании А7, входящей в ГРУППУ ПСБ, Илон Шор и губернатор курской области Александр Хинштейн. Как отметил по итогам подписания Петр Фрадков, в банке понимают, насколько важно, чтобы дети росли в среде, где есть место для творчества, игр, новых впечатлений и семейного отдыха. Поддерживая подобные проекты, группа ПСБ помогает формировать современную и комфортную городскую среду.

Мессенджер Max и Национальная система платежных карт договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения. Для того, чтобы оплатить покупку, пользователю достаточно будет сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру.

Ювелирный ритейлер Sokolov может выйти на рынки БАДов и товаров для дома из-за роста себестоимости украшений и снижения спроса на них. Об этом СЕО компании Николай Поляков рассказал на конференции «Ъ», организованной в рамках ПМЭФ. По данным аналитиков, розничные продажи ювелирных изделий в натуральном выражении в январе-марте 2026 года сократились на 5-10% год к году. Причиной кризиса на рынке в Sokolov считают сокращение потребительских расходов.