Главные новости за 4 июня. Новороссийск

В Анапе завершились работы по просеиванию песка на первом участке, который составляет 3,5 км песчаной территории от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».

Краснодарский краевой суд назначил капитану сухогруза Seamark дополнительное наказание в виде лишения права управлять водным транспортом на два года после крушения судна в районе села Кабардинка в феврале 2023 года.

На четырех строительных объектах Геленджика в рамках операции «Нелегал-2026» полицейские выявили восемь нелегальных приезжих, которые будут выдворены из России.

Владелец судна Hanuman под флагом Сьерра-Леоне выплатил более 40 млн руб. за разлив нефтепродуктов в порту Новороссийска, не дожидаясь судебного решения.

В строительство Северного обхода Новороссийска инвестируют около 70 млрд рублей.

За пять месяцев 2026 года экспорт мягкой пшеницы через порты Краснодарского края продемонстрировал существенный рост, следует из данных Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

С начала 2026 года на штрафстоянку в Новороссийске отправились уже 3096 автомобилей, оставленных под запрещающими знаками.

В порту Новороссийска реализуют проект универсального комплекса для перевалки железорудного сырья.