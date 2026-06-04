Восемь нелегальных иностранцев выявили на стройках Геленджика

На четырех строительных объектах Геленджика в рамках операции «Нелегал-2026» полицейские выявили восемь нелегальных приезжих, которые будут выдворены из России. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники отдела по вопросам миграции проверили четыре строительных объекта на территории города-курорта. В ходе рейдов были обнаружены восемь иностранных граждан, которые находились в России незаконно и работали без разрешительных документов.

На нарушителей в возрасте от 18 до 42 лет составлены административные протоколы. Два протокола оформлены по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности), один — по ч. 3 той же статьи, а семь протоколов — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ). Все восемь иностранцев будут выдворены за пределы страны.

Кроме того, проверяется местный житель, предоставлявший жилье этим гражданам. В его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Алина Зорина