Через кубанские порты с начала года экспортировали 13 млн тонн пшеницы

За пять месяцев 2026 года экспорт мягкой пшеницы через порты Краснодарского края продемонстрировал существенный рост, следует из данных Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». С начала года по 31 мая специалисты учреждения исследовали перед отправкой на внешние рынки 13,1 млн тонн зерна, что на 63% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (8,0 млн тонн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оценке ведомства, ключевой пик отгрузок пришелся на март, когда на экспорт было подготовлено почти 3,7 млн тонн пшеницы против 1,5 млн тонн годом ранее. В «ЦОК АПК» отмечают, что положительная динамика фиксировалась на протяжении всего отчетного периода, а российское зерно сохраняет устойчивый спрос на рынках стран Ближнего Востока и Африки.

Крупнейшим импортером традиционно остается Египет: поставки туда через порты Кубани выросли на 69% и достигли 4,3 млн тонн против 2,6 млн тонн годом ранее. Существенный рост зафиксирован и по другим направлениям: экспорт в Турцию увеличился в 2,4 раза, до 1,2 млн тонн, в Судан — почти вдвое, до 1,1 млн тонн.

Наиболее динамичный рост продемонстрировала Кения, увеличившая закупки российского зерна в 15 раз — до 838 тыс. тонн. Поставки в Саудовскую Аравию выросли на 94% и составили 894 тыс. тонн, в Израиль — более чем вдвое, до 735 тыс. тонн. В Объединенные Арабские Эмираты отправлено 492 тыс. тонн, в Нигерию — 378 тыс. тонн.

Среди направлений, возобновивших импорт, в «ЦОК АПК» выделяют Алжир (93 тыс. тонн), а также ряд стран Латинской Америки, включая Бразилию (94 тыс. тонн) и Мексику (49,5 тыс. тонн). В Африке после перерыва возобновились поставки в ЮАР, Джибути, Тунис и Малави, а также в Республику Конго и на Мадагаскар. В Азиатско-Тихоокеанском регионе закупки российской пшеницы восстановили Индонезия и Таиланд.

Вся экспортная продукция проходила лабораторные исследования на показатели качества и безопасности, включая соответствие требованиям стран-импортеров и отсутствие карантинных объектов. Перед отгрузкой партии подвергались обязательной фитосанитарной обработке методом фумигации.

Вячеслав Рыжков