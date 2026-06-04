Более 3 тысяч автомобилей эвакуировали в Новороссийске с начала 2026 года

С начала 2026 года на штрафстоянку в Новороссийске отправились уже 3096 автомобилей, оставленных под запрещающими знаками. Еще 260 машин находятся на спецстоянке в настоящий момент, сообщает городское управление транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти призвали водителей быть внимательнее: на улицах города активно работает эвакуатор. Автомобилистов просят не нарушать правила парковки, чтобы не искать потом свою машину на спецстоянке.

Уточнить информацию о возможной эвакуации автомобиля можно по телефону дежурной части роты ДПС: 8-8617-260202.

Александра Локтионова