В комплекс по перевалке металлов в Новороссийске инвестируют более 120 млрд рублей

В порту Новороссийска реализуют проект универсального комплекса для перевалки железорудного сырья. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, подготовительные работы уже завершены, и проект переходит к основному этапу строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Порт Новороссийска является одним из ключевых элементов национальной логистической системы и крупнейшим в России по грузообороту, отметил глава края. По его словам, в настоящее время объект не только функционирует в штатном режиме, но и проходит этап масштабного развития.

Инвестор планирует вложить в развитие портовой инфраструктуры более 120 млрд руб. Средства будут направлены на строительство причалов, эстакад и станций разгрузки. В результате мощность перевалки увеличится на 12 млн тонн в год.

По оценке региональных властей, реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет края, а также создание более 500 рабочих мест для жителей Новороссийска. Завершение строительства и ввод комплекса в эксплуатацию запланированы на конец 2027 года.

Вячеслав Рыжков