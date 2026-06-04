В строительство Северного обхода Новороссийска инвестируют около 70 млрд рублей

Краснодарский край и Банк ВТБ заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве, предусматривающие участие финансовой организации в реализации инфраструктурных проектов и развитии банковских услуг в регионе. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет проработка механизмов финансирования строительства Северного обхода Новороссийска. По словам главы региона, объем внебюджетных инвестиций в проект оценивается примерно в 70 млрд руб.

Строительство обходной магистрали позволит вывести транзитный грузовой транспорт за пределы Новороссийска и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города. Проект имеет особое значение для крупнейшего морского порта России, через который проходит значительный объем грузопотока.

Второе соглашение направлено на развитие банковской инфраструктуры в Краснодарском крае и повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса.

Как отметил господин Кондратьев, ВТБ участвует в финансировании ряда крупных инвестиционных проектов на территории региона в сферах транспорта, промышленности и туризма, а также оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

Вячеслав Рыжков