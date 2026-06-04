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За загрязнение Черного моря иностранная компания заплатила более 40 млн рублей

Владелец судна Hanuman под флагом Сьерра-Леоне выплатил более 40 млн руб. за разлив нефтепродуктов в порту Новороссийска, не дожидаясь судебного решения. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сведения о загрязнении причала №2 в порту города-героя поступили в марте 2026 года. Инспекторы установили, что причиной инцидента стало судно Hanuman — авария произошла из-за проникновения нефтепродуктов в балластную систему. Поломка спровоцировала выброс опасных субстанций в акваторию порта Новороссийска.

Росприроднадзор произвел расчет ущерба окружающей среде и направил судовладельцу запрос о добровольном возмещении вреда. Фирма проигнорировала это обращение, после чего надзорное ведомство подало иск в суд, а на судно наложили запрет на выход из порта до урегулирования ситуации.

Алина Зорина

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