Краснодарский краевой суд ужесточил приговор капитану сухогруза Seamark

Краснодарский краевой суд назначил капитану сухогруза Seamark дополнительное наказание в виде лишения права управлять водным транспортом на два года после крушения судна в районе села Кабардинка в феврале 2023 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Геленджикский городской суд признал Багирова Бахмана Таги Оглы виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание — лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении. Из приговора следует, что осужденный был капитаном морского сухогруза Seamark.

В феврале 2023 года судно следовало из порта Искендерун (Турецкая Республика) в порт Новороссийск с грузом карбоната кальция. 21 февраля 2023 года сухогруз, находившийся на якорной стоянке в районе села Кабардинка, потерпел крушение. Причиной стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в штормовых погодных условиях. Получив сигнал о надвигающемся шторме, он не снял судно с якоря и не увел его в дрейф, что привело к затоплению. Крушение повлекло гибель второго помощника капитана, причинение экологического ущерба акватории Черного моря и материального ущерба владельцу судна.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы в апелляционном порядке, назначила осужденному дополнительное наказание — лишение права заниматься деятельностью по управлению водным транспортом на срок два года. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина