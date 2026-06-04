В Анапе завершили просеивание песка на первом участке пляжа

В Анапе завершились работы по просеиванию песка на первом участке, который составляет 3,5 км песчаной территории от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

После отсыпки и планировки чистого слоя была проведена механизированная очистка песка, включавшая двукратное просеивание и рыхление для просушки и аэрации. По словам мэра Анапы, благодаря этому песок становится более однородным, чистым и рассыпчатым.

В настоящее время специалисты работают на втором участке длиной 3,5 км от «Бимлюка» до санатория «Рябинушка». На готовых территориях пляжепользователи устанавливают необходимую инфраструктуру.

Из опасной зоны исключены галечные пляжи и 4,5 км песчаных. Восстановительные работы на остальных территориях продолжаются. Пляжи планируют открывать поэтапно. Как заявила Светлана Маслова, всего на данный момент отсыпано 8,4 км территорий.

Жителей и гостей города просят не ходить на пляжи, где работает грузовая техника, так как это небезопасно и осложняет работу специалистов.

Алина Зорина