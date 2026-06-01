В Париже на троих

Четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, достигли сразу три российские теннисистки. На следующий день после очередной победы Мирры Андреевой свои матчи четвертого круга выиграли Анна Калинская, которая в нервной затяжной борьбе справилась с первой ракеткой Австрии Анастасией Потаповой, и Диана Шнайдер, не отдавшая ни одного гейма в третьей партии прошлогодней чемпионке Australian Open американке Мэдисон Кис. Свидетелем тому стал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Фото: Guglielmo Mangiapane, Burak Akbulut / Anadolu / Getty Images / Reuters Для Анны Калинской (слева) и Дианы Шнайдер дебютный выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции стал лучшим результатом в нынешнем сезоне

Во время матча между Анной Калинской и Анастасией Потаповой в гостевом секторе корта Suzanne Lenglene царила своеобразная обстановка. Экс-россиянку Потапову, с декабря представляющую Австрию, временами поддерживали на родном языке громче, чем ее соперницу, с которой она, кстати, находится в прекрасных отношениях и несколько раз, в том числе на последнем Кубке Кремля в 2021 году, выступала в парном разряде.

Заслуженный тренер России Борис Собкин, сопровождающий своих подопечных на юниорском Roland Garros, назвал корреспонденту “Ъ” эту встречу абсолютно равным противоборством «двух теннисисток, морально уставших от предыдущих матчей».

В самом деле, на пути в четвертый круг и той, и другой пришлось как следует потрудиться. Потапова двумя днями ранее вообще выбила из сетки прошлогоднюю чемпионку американку Коко Гауфф, оставив на корте Philippe Chatrier массу энергии и эмоций. Неудивительно, что по ходу дела очень удачные отрезки у нее чередовались с провальными.

Впрочем, то же самое можно было сказать и о Калинской. Она старалась действовать в своей любимой манере — атаковать острыми ударами. Но порой сталкивалась с почти непробиваемой потаповской обороной, напоминавшей невероятно вязкий теннис в исполнении звезды предыдущего десятилетия датчанки Каролины Возняцки, и тогда пропускала разящие контратаки.

В первой партии Потапова вела — 4:1, но проиграла пять геймов подряд. Второй сет сложился для Калинской крайне неудачно, а в третьей партии короткие геймы чередовались с затяжными. Тут события развивались уже без всякой логики. Калинская выигрывала — 4:1, а потом дважды уступала с брейками — 4:5 и 5:6, хотя до матчболов у Потаповой дело не доходило. Отыгрывая подачу в 12-м гейме, Калинская, по ее словам, ощущала судороги, а на супер-тай-брейке пи счете 1:4 для нее наступил критический момент. Однако Потапова на парижском солнце набегалась не меньше, и тут неудачная серия началась уже у нее. В итоге — 6:4, 2:6, 7:6 (10:7) за 2 часа 49 минут.

Калинская, которая два года назад уже достигала четвертьфинала Australian Open, впервые сыграет на этой стадии Roland Garros, что для нее, безусловно, является серьезным успехом. Ее соперницей будет лишь 114-я ракетка мира полька Майя Хвалиньская, которая, попав в основную сетку через квалификацию, в 1/8 финала убедительно переиграла француженку Диан Парри — 6:3, 6:2.

А примерно через два часа в восьмерке сильнейших оказалась еще одна россиянка — Диана Шнайдер. Она раньше ни разу не проходила в Париже дальше второго круга, а теперь также на корте Suzanne Lenglene оставила не у дел куда более статусную оппонентку — прошлогоднюю чемпионку Australian Open Мэдисон Кис. Талантливая, но излишне эмоциональная американка отличается крайней нестабильностью, особенно когда выступает на фоне усталости. А в субботу ей пришлось пройти суровое вечернее испытание в очень длинной встрече с канадкой Викторией Мбоко.

Умея мощно и точно прикладываться по мячу, Кис в плохой для себя день может полностью потерять контроль над своими действиями, и Шнайдер, которую тренирует немецкий специалист Саша Бажин, прекрасно знакомый со всей женской теннисной элитой, это хорошо знала.

Заставляя Кис как можно больше двигаться по корту, россиянка лишила ее главного козыря — сильных ударов с места. В третьей партии американка полностью сникла, и россиянка, продемонстрировав почти идеальный теннис по всему корту, записала ей «баранку». В итоге — 6:4, 3:6, 6:0 за 1 час 44 минуты.

Как и в случае с Калинской, результат Шнайдер следует считать приятной неожиданностью. Ведь, в отличие от Андреевой, которая в последние недели смотрелась очень хорошо, эти две теннисистки на европейских грунтовых турнирах минувшей весны не блистали, выиграв на двоих лишь пять матчей.