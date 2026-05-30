Дополнительные рейсы троллейбусов начнут курсировать в Новороссийске с июня

С 1 июня в Новороссийске начнут действовать изменения в работе городского электротранспорта. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городе организуют два дополнительных рейса троллейбусов по маршруту №10, сообщили в пресс-службе города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Изменения внесли по просьбам жителей и гостей курорта. Дополнительные рейсы будут выполнять в часы наибольшей транспортной нагрузки в рабочие дни. Маршрут свяжет улицу Тобольскую и Шесхарис, что позволит улучшить транспортное сообщение для пассажиров, ежедневно пользующихся общественным транспортом для поездок на работу и обратно.

Согласно обновленному расписанию, отправление от остановочного пункта «Улица Тобольская» предусмотрено в 08:03. Обратный рейс от остановочного пункта «Шесхарис» будет отправляться в 16:33.

Как сообщили в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска», запуск дополнительных рейсов позволит повысить доступность общественного транспорта для жителей Восточного внутригородского района и сотрудников предприятий, расположенных на этой территории. Новое расписание должно сократить время ожидания транспорта в утренние и вечерние часы пик.

В муниципальном предприятии отметили, что дополнительные рейсы организовали для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, регулярно пользующихся маршрутом №10. Изменения направлены на повышение удобства поездок между жилыми районами и местами работы.

Новые рейсы начнут курсировать с 1 июня и будут работать в рабочие дни в периоды максимального пассажиропотока.

Мария Удовик