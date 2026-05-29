Первый в РФ отель тайского бренда за 3,3 млрд рублей открылся в Анапе

Всесезонный спа-курорт Miracleon в Анапе продолжает расширять гостиничную инфраструктуру и развивать премиальный сегмент отдыха на Черноморском побережье. Ключевым проектом 2026 года стало открытие пятизвездного Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa — первого в России отеля международного тайского бренда Dusit Thani. Официальное открытие гостиничного комплекса состоялось 29 мая, передает корреспондент «Ъ-Кубань» с церемонии открытия отеля.

Инвестиции в проект составили 3,3 млрд руб. Строительство объекта начали в 2024 году и завершили весной 2026 года. Новый отель разместили на первой береговой линии. Он вошел в состав курорта Miracleon, который сегодня объединяет семь гостиниц категории «четыре» и «пять звезд», более 2,8 тыс. номеров, семь спа-комплексов, 19 подогреваемых бассейнов, 12 ресторанов и собственный песчаный пляж протяженностью 1,5 км.

Номерной фонд нового комплекса включает 182 номера площадью 45–180 кв. м. Все категории размещения ориентированы на панорамный вид на Черное море. В гостинице представлены стандартные номера, люксы, варианты с приватными бассейнами и президентские апартаменты. Архитектурную концепцию выполнили в современном стиле с панорамным остеклением и плавными линиями фасадов.

В Miracleon отметили, что концепция проекта основана на формате Luxury Ultra All Inclusive и философии «тихой роскоши», предполагающей персонализированный сервис, приватность и высокий уровень комфорта. Для гостей предусмотрены батлер-сервис, консьерж-служба, гольф-кары и инфраструктура для электромобилей.

Одним из центральных объектов комплекса стал Devarana SPA — первый в России сап-комплекс международного бренда Devarana. Пространство разместили на седьмом этаже отеля. В инфраструктуру вошли термальная зона, панорамные бассейны, фитнес-пространства, зоны медитации и кабинеты тайского массажа. В процедурах используют международные косметические бренды и wellness-программы восстановления.

Гастрономическая концепция комплекса включает панорамный ресторан «Аруна», а также два авторских заведения высокой кухни — паназиатский ресторан «Чанг» и rooftop-ресторан «Угли и пламя». В меню сделали акцент на сочетании международных гастрономических практик и локальных продуктов юга России.

Мария Удовик