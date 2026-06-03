Сладкая жизнь ресторана «Ф. М. Достоевский»

Сегодня многие повара и кондитеры с энтузиазмом возрождают исторические блюда: десерт Нессельроде, розовые блины Арины Родионовны, бланманже. Владимир Ревва работает со старинными русскими и петербургскими рецептами уже много лет, со времен своей первой практики в ресторане. «Особенность петербургской кухни состоит в том, что если ты начинаешь интересоваться ею, готовить какие-то блюда, то непременно попадешь в историю»,— улыбается он.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AUTHOR BOUTIQUE HOTEL Фото: AUTHOR BOUTIQUE HOTEL

В 2023 году шеф стал обладателем награды «Стерлядь в золоте» на конкурсе губернатора Санкт-Петербурга «Лучший повар петербургской кухни». В меню ресторана «Ф. М. Достоевский» локальным блюдам уделено большое внимание, и теперь Владимир Ревва взялся за десерты. «Яблочный самбук мы готовим фактически один в один по версии Пелагеи Александровой-Игнатьевой. Конечно, инвентарь и оборудование у нас другие, да и продукты несколько изменились, но все же этот рецепт оригинален, хотя и достаточно прост»,— рассказывает шеф-повар.

Интересно, что, хотя меню в книге Александровой-Игнатьевой очень разнообразны по составу, при этом более 25% десертов готовится на основе яблок. Сорт яблок для самбука особого значения не имеет: для этого блюда их нужно запекать и протирать, и его сладость и кислинка корректируются количеством и сладостью сахара. Поэтому готовить самбук можно круглый год.

Еще один десерт Владимира Реввы — крокенбуш из петишу из книги Игнатия Радецкого. Его также готовят по аутентичному рецепту, с заварным кремом и карамелью, что отражает тесную связь петербургской и французской кухонь. Изначально крокенбуш — это роскошный французский десерт из множества профитролей (петишу), уложенных в высокую горку-конус и обмотанных нитями густой карамели. Крокенбуш был представлен в столице Российской империи в разнообразных вариантах и постепенно стал локальным блюдом.

Ресторан «Ф. М. Достоевский» вошел в авторский пешеходный маршрут «Сладкая жизнь Петербурга в XVIII–XIX веках» команды «Петрополис» — историков Екатерины Литвиновой и Татьяны Савченко.

Светлана Куликова