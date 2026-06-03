Рестораны: глоток вдохновения

Петербург по праву славится отличными ресторанами, но мест с выдающейся кухней в городе немного. В таких заведениях еда выходит за рамки привычного, перестает быть функцией и работает как высказывание — не только на вкус, но на идею. В них каждый рецепт поверен алгеброй и гармонией, а каждый ужин выстроен как гастрономический спектакль. Там не экономят на впечатлениях и работают для гостей, готовых к новому опыту и новым эмоциям.

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Drevå

Главный файндайнинг Петербурга на Пулковском шоссе — Drevå — в 2024 году открыла Надежда Третьякова. Локация между Пулково и Пушкиным вызывает вопросы, но ресторан отдельной поездки заслуживает вне всякого сомнения. В эстетском интерьере встретились классика и авангард: люстра сработана из мерцающих балийских ракушек, по белоснежным панно порхают бабочки и паутинки, латунные ручки притворяются листьями, камин оделся в индийский мрамор. Центральное место зала уверенно заняла композиция из веток дагестанского ясеня, символ Иггдрасиля — мирового древа скандинавской мифологии. Вокруг открытой кухни обустроен chef’s table — места для искушенных. Роскошь проявляется в деталях: коллекционный фарфор, стильные кулеры для вина, перламутровые столовые приборы.

Первое меню в Drevå ставил бывший партнер Надежды — швед Дэниел Хогландер из стокгольмского мишленовского ресторана Aloё. Даниэл ушел из жизни, но дело его продолжает новый шеф — эстонец Эрик Тамм. Несмотря на молодость (Эрику нет и тридцати), он успел поработать в Европе, в том числе в мишленовских Operakllaren и Aira в Стокгольме. Следуя философии заведения, Эрик Тамм соединяет продукты со всего света, используя разные кулинарные техники и разрушая стереотипы.

Ресторан предлагает три вида сетов стоимостью от 8 тыс. до 15 тыс. рублей. Самый полный (15 перемен) называется Mariage, что означает «союз». Космополитичная еда в высоком изводе: анчоусы с перцем эспелет на чиабатте; вагю на картофельной чипсе; гребешок с тюлью из редиса, каффирским лаймом и ферментированным крыжовником; лобстер под соусом из устриц. Блюда, которые точно вам запомнятся, — увенчанный осетровой икрой сырный пончик «Мария-Антуанетта» (подается с соусом из шампанского и масла чили) и пирог с оленьей вырезкой, фуа-гра и шпинатом (под соусом из изюма, ферментированных лимонов и мадеры).

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Birch

Когда в декабре 2017 года в начале Кирочной улицы появился новый ресторан, никто не мог понять: зачем строиться напротив самого популярного в Петербурге Duo Gastrobar? Открыться командой из четырех малоизвестных поваров — их имена Арслан и Мурад Бердиевы, Татьяна Крякунова и Александр Санжимитупов — на свои кровные казалось самоубийством вдвойне. Хотя, если по правде, лидера коллектива Арслана Бердиева в гастросообществе уже знали: в 2016-м стал победителем регионального этапа конкурса S. Pellegrino Young Chef, а еще трудился в петербургском пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg.

Обстановка (дизайн поручили DA Bureau) на себя внимания не оттягивает: сдержанная цветовая гамма, много дерева, лапидарные люстры из нержавейки и высокая посадка. Во втором зале обустроенный напротив открытой кухни chef’s table. Сразу про сервис: персонал работает на опережение, вас обслуживают не один и не два официанта, а минимум пять, и все пять всю дорогу помнят ваше имя. Как они это делают? Секрета не выдают.

Сразу после открытия в Birch предлагали меню а-ля карт, а в последние несколько лет переформатировались и готовят исключительно сеты. Их три вида: классический Birch classic — 10 курсов, вегетарианский Fruit & Vegetable set и большой Grand set из 15 перемен. В качестве аккомпанемента есть базовое винное сопровождение, вина из коллекции сомелье, а также безалкогольное с игристым зеленым чаем и густым рукодельным сидром.

Блюда-обманки, эффектная подача, дерзкие сочетания, игра текстур на контрастах — даже если вы пришли в Birch один, скучать не придется. Мусс из фуа-гра украшает карамельная меренга; уложенный в миниатюрную корзинку кебаб из вешенок возлежит на острых иголках настоящего кактуса; крохотный сэндвич с угрем глазирован уваренным арбузным соком; тартар из вяленой свеклы с карамелизированным пеканом и муссом из козьего сыра прячется в корнеплоде; томленое ребро на маленькой косточке подают с жидким салатом в пробирке. Центральное блюдо — восточный пирог с ягненком и листьями шпината с домашним айраном по рецепту бабушки шефа. Напоследок россыпь мини-десертов в многоярусной этажерке: мороженое-сэндвич, ягодная помада-сорбет, арахис с соленой карамелью.

Ходят разговоры, что к концу года Birch может закрыться. Сооснователь и первое лицо ресторана Арслан Бердиев эту информацию не подтверждает. Между тем уже точно известно, что после успешного запуска Birch в Дубае команда готовит Birch в Москве. Хочется верить, что речь идет не о замене, а о расширении и петербургский Birch останется на своем месте.

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Bourgeois Bohemians

Ресторан Bourgeois Bohemians открылся в 2018 году в Виленском переулке. В названии может угадываться намек на некий пафос, но на деле его нет. Идея основателей заведения была проста и одновременно амбициозна: сделать высокую гастрономию доступной. Прежде братья Гребенщиковы не работали вместе: Артем отвечал за гастрономию в ресторане при музее современного искусства «Эрарта», Алексей осваивал кондитерские премудрости в сети «Гарсон».

Кредо кухни ВоВо — идеальные пропорции. И тот самый баланс вкуса и формы, за которым стоят годы практики и настоящая одержимость профессией. Сильная сторона братского тандема кроется в завидном постоянстве: кроме меню а-ля карт, каждые полгода в ВоВо выходит новый signature-сет. Весенний, уже шестнадцатый по счету, создавался рука об руку с восемью талантливыми петербургскими художниками-иллюстраторами.

В сете 10 позиций. После первого амюз-буша — это корзиночка-цветок из водорослей с лососем и грейпфрутом и лангустин в маринованном яблоке, нанизанный на изящную шпажку с медальоном, — становится ясно: еда в ВоВо давно вышла за рамки еды и работает как полноценное высказывание. Каждое блюдо хочется как минимум рассмотреть, поразмышлять над ним и помедитировать, а потом уже пробовать. Дальше вас ждут помидоры в трех версиях с лаймовым желе и умами-крошкой, гребешок с цветной капустой и морским виноградом, краб со свеклой и козьим йогуртом и фуа-гра с белыми грибами и грушей и финал — сорбет из ананаса и кинзы, десерт из темного пива и шоколадные конфеты ручной работы.

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«ЕМ»

«Мы никуда не торопимся» — так звучит девиз камерного, на два с половиной десятка гостей ресторана, который уже 14 лет работает в тихой локации на набережной реки Мойки. Авторы слогана не лукавят: в «ЕМ» никто никуда на спешит.

Автор несуетной интеллигентской атмосферы — Эдуард Мурадян. В портфолио ресторатора масса разнокалиберных заведений от стейк-хаусов до французских бистро, но «ЕМ» — главная любовь. Концепция места не меняется с момента открытия заведения в 2012 году: перед нами вечерний ресторан высокой кухни, где подают исключительно сеты. К слову, именно Эдуард Мурадян был первопроходцем жанра на невских берегах. Обстановка напоминает петербургскую квартиру с историей: стены украшает постоянная коллекция бабочек и меняющиеся картинные экспозиции современных художников. По сути, это практически сценическое пространство: открытая кухня выстроена вокруг редкой чугунной печи AGA, которая никогда не выключается. Готовят в печи буквально все, от мяса и утки до крем-брюле и меренги.

Кухней руководит Олеся Дробот, чья специализация — изобретательная еда с тонкими настройками. Сеты обновляют раз в три месяца, и каждый — отдельная история. Самый свежий весенний, № 84, выстроен как переход от зимы к лету: ужин начинается кремом из щавеля с обожженным кальмаром и муссом на основе костного мозга с красной икрой и ревенем, продолжается ладожским сигом с лимонным курдом и морским окунем с соусом из скумбрии и чипсом из вакаме. За горячее отвечает утка из печи с винным соусом и тартар из оленины. На десерт — миниатюрное шу с заварным кремом с трюфелем и пюре облепихи и шоколадный ганаш с гелем из малины и мятным муссом.

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Regions

Ресторан Regions на улице Жуковского — ресторанный дебют предпринимателя Ярослава Янина, который в 2023 году открыл заведение с кухней регионов России. Интерьер поддерживает выбранную идею: волнистый узор на столах повторяет течение российских рек, одну из стен украшает зеркало в форме острова Сахалин, неровная штукатурка отсылает к избе-мазанке. Плюс глиняная посуда с растительным орнаментом (делали на заказ) и наполненное медитативными звуками природы музыкальное сопровождение.

Каждую из трех частей меню шеф Максим Ражев посвятил российскому региону. Северо-Запад представлен слоеным пирогом с уткой под соусом из черных лисичек и карельской ухой с судаком, Дальний Восток — сахалинским гребешком с соусом из васаби и мантами с крабом, Сибирь — тартаром из оленя, сердцем из косули и салатом с маралом и кешью. «Эксперимент» — второе имя Вражева. Шеф без устали изобретает новые сеты; в последнем вау-подача и интрига зашкаливают.

В «Анатомии парадокса» Максим пересмотрел гастрономическую иерархию, согласно которой базовые повседневные продукты работают наравне с деликатесами. Сет разрушает стереотипы о том, что определенные продукты нужно использовать в соответствии с их общепринятым статусом, стирает границу между «простым» и «дорогим». Название блюд — аллегория. Ржаная калитка с картофелем и лепестками черного трюфеля, к которой подают чай из грибного бульона с сусальным золотом, — это «Зарождение идеи». Красная рыба в компании соуса из зеленых квашеных помидоров и масла из зеленого лука — «Игра с восприятием». Солянка на густом бульоне с чоризо и солеными лимонами — «Обман ожиданий». Позиции, которые точно останутся в памяти, — осетровая икра с ряженкой внутри антуражного овершейка и гениальный в своей простоте десерт — овсянка, приготовленная с помощью жидкого азота, с заварным кремом, гранолой и свежими ягодами. Сет сервируют в зале «Северо-Запад».

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Meal

Медитативная музыка, скандинавский минимализм, связки сухоцветов и настенное панно-гербарий «Песнь северного леса» — все это необистро Meal. Заведение находится за китайской пагодой в одном из зеленых дворов Литейного проспекта.

Необистро со скромным названием Павел Демин, Николай Кириллов и Иван Бессараб построили в 2018 году. Сперва взяли на вооружение нордическую кухню, постепенно переориентировались на мультиэтническую еду без привязки к определенному кулинарному направлению. Меню авторства Валерия Серегина может поспорить за звание самого короткого в городе: в нем нет и 20 позиций. Но в этом и сила — каждое блюдо доводят до идеала, обновляя меню четыре раза в год. Названия звучат максимально лаконично: «Ягненок, ромеско, соленый лимон» или «Кролик, шпинат, пармезан», но пусть вас не обманывает этот аскетизм. К примеру, для креветки с кольраби делают соус из эстрагона с гарумом, который три месяца настаивают на корках из пармезана.

ДНК места: почти в каждом блюде используют ферментацию. Не стоит бояться этого страшного слова: это кулинарная техника, позволяющая усиливать вкус продуктов и сохранять их дольше. С помощью грибка кодзи готовят мисо-пасты и гарумы, которые меняют текстуру продукта, делают вкус глубже и ярче, добавляют блюдам и напиткам умами. Например, в рецептуре говяжьего тартара (единственное блюдо, которое оставили из прежнего меню) задействуют гарум, сделанный на основе мяса.

Если вы пришли в Meal впервые и хочется получить все и сразу, решайтесь на сет из шести блюд. Комплиментом принесут рукодельный хлеб на ржаной закваске с зажаренной хрустящей коркой плюс взбитое масло с солью. Сет включает овощное тако в лодочке из кольраби с маслом чили; гребешок с вялеными помидорами, чатни из фенхеля, соусом кокос-базилик и лактотоматной карамелью; карпаччо из ягненка с кремом из кодзи-топинамбура и зеленым маслом; ризотто из кальмара с вяленым перцем и кранчем из картофеля; утку в шио-кодзи-маринаде с жареным кейлом и подкопченным кремом из цветной капусты. Помимо винного сопровождения, есть интересное безалкогольное — с комбучей из черной смородины и водным кефиром на малине и имбире.

Анна Коварская