Минспорта РФ ищет поставщика оборудования для трех фиджитал-центров в Черноземье

Министерство спорта России объявило электронный аукцион на поставку и установку комплектов программно-аппаратных комплексов в игровых фиджитал-центрах (площадках для киберспортивных дисциплин). Оборудование получат 23 субъекта, включая Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области. Начальная цена контракта — 694,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В Курске фиджитал-центр расположится на улице Энгельса, 140Б, в Тамбове — на улице Мичуринской, 150, а в Павловске Воронежской области — на улице Лесной, 2А.

Согласно документации, подрядчик до 5 декабря должен направить игровые рабочие станции, звуковые гарнитуры, аккумуляторы, стационарные и портативные игровые приставки, станции виртуальной реальности, клавиатуры и мыши. Также предусмотрено оборудование для лазерного боя и дрон-центров, включая комплектующие для сборки беспилотников, трассы для гонок дронов и профильное программное обеспечение (ПО). Кроме того, в состав поставки входят операционные системы, антивирусы и ПО для управления и мониторинга оборудования. Гарантийный срок на все поставляемое оборудование составляет не менее одного года.

Заявки на аукцион принимаются до 11-го, победителя определят 16-го.

Летом 2024 года управление строительной политики администрации Воронежа разыграло контракт на возведение модульного фиджитал-центра на Петровской набережной. Победителем торгов с ценой 87,2 млн руб. стало липецкое ООО «СУ-1» Мраза Мстояна, которое ранее неоднократно попадало в реестр недобросовестных поставщиков. Компания так и не приступила к работам, и в июле контракт расторгли. Объект перешел к местному ООО «СУ-35» Виталия Кулакова уже за 106,2 млн руб. Сроки ввода не раз переносились — сначала на лето, затем на осень 2025 года. В январе стало известно, что контракт с «СУ-35» тоже расторгли. Завершающие работы по строительству центра вели воронежские ООО «Гнб36строй» Дениса Родригеса (за 2 млн руб.) и ООО «СК-Баев» Сергея Баева (за 4,6 млн руб.). На сегодняшний день центр введен в эксплуатацию.

