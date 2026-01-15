В Воронеже расторгли контракт на строительство фиджитал-центра за 106 млн

Управление строительной политики администрации Воронежа в одностороннем порядке расторгло контракт с местным ООО «Строительное управление-35» Виталия Кулакова на создание модульного фиджитал-центра на территории первой в городе «умной» спортивной площадки на Петровской набережной. Соглашение заключали по итогам аукциона по сниженной подрядчиком цене в размере 106,2 млн руб. при начальной в 111,8 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Основанием для расторжения контракта стало «отступление подрядчика от условий». В частности, компании начислили два штрафа на общую сумму 200 тыс. руб. за «ненадлежащее исполнение обязательств» — в декабре 2024-го и в октябре 2025-го. Аналогичные претензии по выполнению контракта были предъявлены и заказчику — в августе 2025-го к управлению строительной политики администрации применили штрафные санкции на 100 тыс. руб.

Контракт с «СУ-35» был заключен в августе 2024 года. Компания изначально заняла на торгах лишь третье место, однако получила контракт после того, как его расторгли с первым подрядчиком — липецким ООО «СУ 1» Мраза Мстояна, который так и не начал работы. Участник, занявший второе место, отказался от заключения соглашения.

«СУ-35» обязалось выполнить комплекс работ по созданию полноценного спортивно-цифрового кластера, а именно устроить уличную «умную» спортивную площадку с полями для мини-футбола и стритбола, зоной воркаута, трибунами, ограждением и цифровой инфраструктурой. Параллельно требовалось возвести и оснастить фиджитал-центр для киберспортивных дисциплин: он должен был включать компьютерный зал, зону игровых консолей и виртуальной реальности, раздевалки, медицинский кабинет, санитарные узлы и серверную. Изначально завершение работ по объекту было запланировано на 2 декабря 2024 года, однако сроки несколько раз продлевали: сначала до 1 июня 2025 года, а впоследствии — до 31 декабря 2025 года. Кроме того, согласно документации, во время исполнения обязательств была уточнена цена заключенного контракта — она достигла 114,6 млн руб. В итоге стоимость проведенных «СУ-35» работ составила 58,5 млн руб. при фактически оплаченных заказчиком 101,5 млн руб.

По данным портала госзакупок, осенью управление строительной политики администрации Воронежа объявило два тендера для завершения строительства фиджитал-центра. В октябре контракт по одному из них по начальной цене в 2 млн руб. получило местное ООО «Гнб36строй» Дениса Родригеса. В рамках соглашения подрядчик должен был до 30 ноября провести монтаж канализационных систем. Незначительно снизив цену, второй контракт за 4,6 млн руб. в декабре получило воронежское ООО «Ск-Баев» Сергея Баева. Подрядчик должен был в течение 15 дней проложить на объекте асфальт.

