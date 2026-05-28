Сегодня исполняется 75 лет генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Богданов

Его поздравляет глава Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Ромашов:

— Уважаемый Владимир Леонидович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Мы знакомы четверть века, и все эти годы Ваша деятельность остается для меня эталоном государственного подхода к делу и безупречной эффективности. В экономике принято говорить о синергии отраслей. Так, в свое время наш пилотный проект наглядно показал, насколько возрастает потенциал ТЭКа при надежном железнодорожном обеспечении. Такой подход — залог устойчивого развития реального сектора. Ваше профессиональное наследие уникально по своему размаху и характеру влияния на отрасль. Пусть Ваши мудрость и богатый жизненный опыт и впредь служат ориентиром для коллег! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и благополучия.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»