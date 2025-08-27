Гендиректор «Евростроя» арестован по делу о хищениях при строительстве белгородских фортификаций

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для генерального директора компании «Еврострой» Эдгарда Херимяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, лишение свободы до 12 лет). Информация об этом опубликована пресс-службой столичных судов.

Гендиректор «Евростроя» Эдгар Херимян

Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции

Эдгард Херимян отправлен в следственный изолятор на один месяц и 27 дней. Он проходил фигурантом в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, отправленного сегодня в СИЗО на два месяца.

Дело связано со строительством противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», которые возводились в Белгородской области на границе с Украиной. По версии следствия, Владимир Базаров завысил стоимость выполненных работ и одновременно занизил технические требования к прочности укреплений. Предполагается, что действия чиновника привели к хищению свыше 251 млн руб.

Кроме того, в числе предполагаемых участников преступной схемы называются бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Все они арестованы.

