Местные строители выполнят капремонт школы в Белгороде за 216 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Белгорода заключило контракт на ремонт школы №13 на улице Горького в облцентре с местным ООО «Л+» Сергея Ермоленко. Это следует из данных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену соглашения в размере 216 млн руб.

По условиям контракта, до 1 декабря подрядчик обязан выполнить демонтаж, общестроительные работы, установку инженерных систем, а также автоматизации и диспетчеризации, пожарной и охранно-тревожной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения. Кроме этого, необходимо обеспечить доступность учреждения для маломобильных групп населения и благоустроить территорию. Гарантийный срок — пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Л+» зарегистрировано в апреле 2018 года в Белгороде для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор и единственный учредитель — Сергей Ермоленко. В 2024 году компания выручила 112 млн руб., чистая прибыль составила 5,6 млн. Господин Ермоленко также является собственником еще двух фирм: ООО занимающейся торговлей лесоматериалами «Латитудо-М» (Выручка в прошлом году составила 560 млн руб., прибыль — 41 млн руб.) и строительными специализированными работами ООО «Латитудострой» (выручка в 2024-м — 41 млн руб., прибыль — 2,4 млн руб.).

Ранее с компанией заключили контракт на строительство детского сада в селе Терновка Яковлевского округа.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области ищут подрядчика для строительства школы за 829,6 млн руб.

Кабира Гасанова