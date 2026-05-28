Сегодня исполняется 50 лет четырехкратному олимпийскому чемпиону Алексею Немову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Немов

Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ Алексей Немов

Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ

Его поздравляет министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Алексей Юрьевич! От имени всего спортивного сообщества России поздравляю Вас с юбилеем! Четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, Вы стали примером высочайшего спортивного мастерства и стального характера. Ваши победы символизируют современный российский спорт и заслуженно ценятся во всей мировой гимнастике. Желаю здоровья, энергии, новых проектов и успехов во всех начинаниях и, конечно, веры, надежды и любви.

Сегодня день рождения у двукратной олимпийской чемпионки Екатерины Гордеевой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Гордеева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Екатерина Гордеева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ее поздравляет мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

— Катюха, счастья тебе и твоим девочкам! Мы тебя любим, помним, знаем и хотим наслаждаться твоей красотой, твоими профессиональными знаниями, твоим чудесным характером. Ты — лучшая из лучших, крошка!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»