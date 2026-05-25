В Ставрополе на реке Ташла обнаружено тело пенсионера 1954 года рождения

В Ставрополе на реке Ташла утонул мужчина 1954 года рождения, обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Также за минувшие двое суток в регионе также произошло шесть пожаров и 15 дорожно-транспортных происшествий.

За последние два дня на территории субъекта не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций федерального масштаба, однако оперативная обстановка оказалась напряженной в других сферах. В частности, огнеборцы ликвидировали шесть возгораний. Так, в селе Китаевском полыхал торговый объект площадью 40 квадратных метров. Для тушения привлекались шесть пожарных и две автоцистерны.

Другой пожар возник в городе Благодарный на улице Завокзальной. Там пламя уничтожило часть грузовой машины на территории пяти квадратных метров. С огнем боролись те же силы — шесть человек личного состава и две единицы спецтехники.

Помимо этого, за отчетный период на дорогах края случилось 15 столкновений транспортных средств. В семи эпизодах на место вызова направлялись дежурные расчеты МЧС. Статистика подчеркивает необходимость повышенного внимания к соблюдению правил безопасности как на воде, так и на суше.

Станислав Маслаков