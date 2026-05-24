Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14 750 баллов. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 960. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5705. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4460. 5 (6). Бен Шелтон (США) — 4070. 6 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050. 7 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3855. 8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3760. 9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3720. 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3320. 11 (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 3115. 12 (14). Иржи Легечка (Чехия) — 2665. 13 (13). Андрей Рублев (Россия) — 2460.14 (12). Флавио Коболли (Италия) — 2340. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 16 (17). Каспер Рууд (Норвегия) — 2275. 17 (16). Лучано Дардери (Италия) — 2260. 18 (20). Лернер Тьен (США) — 2180. 19 (18). Валентен Вашро (Монако) — 2103. 20 (19). Артюр Фис (Франция) — 2040.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9960 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8313. 3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7273. 4 (4). Кори Гауфф — 6749. 5 (5). Джессика Пегула — 6286. 6 (6). Аманда Анисимова (все — США) — 5958. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4315. 8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4181. 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3710. 10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3318. 11 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3145. 12 (12). Линда Носкова (Чехия) — 3054. 13 (13). Джасмин Паолини (Италия) — 2787. 14 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2679. 15 (15). Марта Костюк (Украина) — 2387. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2341. 17 (17). Ива Йович (США) — 2306. 18 (18). Сорана Кырстя (Румыния) — 1985. 19 (19). Мэдисон Кис (США) — 1962. 20 (21). Клара Таусон (Дания) — 1920… 23 (25). Диана Шнайдер — 1796. 24 (22). Анна Калинская — 1792… 27 (20). Людмила Самсонова — 1635… 80 (79). Анастасия Захарова — 903… 85 (86). Вероника Кудерметова — 868… 88 (88). Оксана Селехметьева (все — Россия) — 865.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.