Герой России из Удмуртии Артур Орлов встретился с президентом Владимиром Путиным

Герой России из Удмуртии, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов и другие выпускники первого потока образовательной программы для участников СВО «Время Героев» встретились с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли через эти испытания, — вы и такие, как вы, — брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать»,— цитирует слова господина Путина пресс-служба главы государства.

Президент рекомендовал выпускникам программы, работающим по различным направлениям, не забывать, что такое «боевое братство». «Такие, как вы, прежде всего и должны быть тем, что в народе называют “соль земли русской” <...> Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, — думаю о том, что вам и нужно передавать, в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны»,— добавил Владимир Путин.

За два года 70 из 82 выпускников программы «Время Героев» были назначены на различные должности в системе государственного и муниципального управления, госкомпаниях и институтах развития. Артур Орлов стал председателем правления «Движения Первых» в сентябре 2024 года. Он родился в поселке Кизнер, окончил Казанское высшее военное командное училище. На военной службе с 2006 года. С февраля 2022 года Артур Орлов участвовал в СВО, возглавлял штурмовую группу. Ему присвоено звание Героя России. Гвардии майору 37 лет.

В Удмуртии с января 2025 года реализуется аналогичная программа под названием «СВОй резерв18». «Девять участников проекта уже нашли свое призвание в государственной структуре: они работают в министерствах, районных администрациях, а также избраны депутатами городских дум. Многие из них сегодня занимаются патриотическим воспитанием молодежи, работают с участниками СВО и их семьями. Это их стезя, и у них есть для этого уникальный опыт, который не заменит никакая теория»,— прокомментировал встречу господина Путина с выпускниками программы руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.