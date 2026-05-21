В Новороссийске упразднят управление транспорта и дорожного хозяйства

Администрация Новороссийска приняла решение о ликвидации структуры городского управления транспорта и дорожного хозяйства, это было озвучено на заседании комитета городской думы по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи.

Функции по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования с 1 июля 2026 года передадут управлению городского и дорожного хозяйства администрации. За организацию транспортного обслуживания населения в Новороссийске будет ответственно новое структурное подразделение в администрации города «Управление транспорта».

Заместитель руководителя управления Марина Цыбарова на заседании комитета заявила, что процедура ликвидации учреждения является техническим решением. Соответствующее решение было принято местной администрацией в конце декабря 2025 года.

Кристина Мельникова