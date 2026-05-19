Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14 700 баллов. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 960. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5705. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710. 5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4060. 6 (6). Бен Шелтон (США) — 4030. 7 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3760. 8 (7). Тейлор Фриц (США) — 3720. 9 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3665. 10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3230. 11 (10). Лоренцо Музетти — 3115. 12 (12). Флавио Коболли (оба — Италия) — 2790. 13 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2780. 14 (13). Иржи Легечка (Чехия) — 2715. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 16 (20). Лучано Дардери (Италия) — 2260. 17 (25). Каспер Рууд (Норвегия) — 2185. 18 (16). Валентен Вашро (Монако) — 2103. 19 (17). Артюр Фис (Франция) — 2040. 20 (21). Лернер Тьен (США) — 1940.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9960 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8705. 3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7273. 4 (4). Кори Гауфф — 6749. 5 (5). Джессика Пегула — 6286. 6 (6). Аманда Анисимова (все — США) — 5958. 7 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4315. 8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4181. 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3395. 10 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 3318. 11 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3145. 12 (13). Линда Носкова (Чехия) — 3054. 13 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 2787. 14 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2679. 15 (15). Марта Костюк (Украина) — 2387. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2341. 17 (17). Ива Йович (США) — 2306. 18 (27). Сорана Кырстя (Румыния) — 1985. 19 (19). Мэдисон Кис (США) — 1962. 20 (21). Людмила Самсонова — 1950… 22 (24). Анна Калинская — 1868… 25 (20). Диана Шнайдер — 1796… 79 (81). Анастасия Захарова — 903…87 (70). Вероника Кудерметова — 868… 89 (84). Оксана Селехметьева — 865… 99 (97). Анна Блинкова (все — Россия) — 803.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.