АО «Ростелеком»

«Ростелеком» основан 30 декабря 1992 года на базе 20 госпредприятий, оказывавших услуги междугородней и международной связи. В 1993 году преобразован в АО. Крупнейший в России провайдером цифровых услуг, лидер на российском рынке широкополосного доступа в интернет (14,1 млн абонентов на конец 2025 года). Компания реализует ряд крупных федеральных проектов и программ, в числе которых развитие сайта «Госуслуги», инфраструктуры электронного правительства, подключение удаленных и малонаселенных пунктов к интернету, обеспечение видеонаблюдения за проведением ЕГЭ и выборов, дистанционное электронное голосование и другие. Выручка в 2025 году увеличилась на 12%, до 872,8 млрд руб., чистая прибыль — сократилась на 22%, до 18 млрд руб.