Осеевский Михаил Эдуардович

Родился 30 ноября 1960 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина по специальности «инженерная электрофизика» (1983), в вузе был секретарем комитета ВЛКСМ. С 1986 года работал в НИИ электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова. В 1993 году выступил одним из создателей ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа», где был сначала заместителем управляющего, а затем управляющим. С 1999 года — заместитель председателя, с 2001 года — первый заместитель председателя в ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург). С 2003 по 2011 год работал в правительстве Санкт-Петербурга, занимал должность вице-губернатора и главы администрации, курировал социально-экономический блок. В 2011–2012 годах был замглавы Минэкономразвития России. В 2012–2017 годах — заместитель президента—председателя правления банка ВТБ. С 4 марта 2017 года возглавляет ПАО «Ростелеком». Доктор экономических наук. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы и Почета.