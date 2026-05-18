Мобильная связь появится в 160 деревнях и селах Курской области

В следующие два года на территории Курской области при поддержке федерального центра устойчивой мобильной связью будут обеспечены более 160 сел и деревень. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в мессенджере «Макс». Список населенных пунктов господин Хинштейн не озвучил.

По словам главы региона, решение об установке вышек было принято после его обращения к зампреду правительства РФ — руководителю аппарата Дмитрию Григоренко. Связью будут обеспечены небольшие населенные пункты, где проживает менее 100 человек. Деревни и села включат в перечень территорий, где отсутствует качественное покрытие, что позволит за федеральные средства построить базовые станции.

«Сегодня, когда связь является неотъемлемой частью жизни, важно, чтобы она была устойчивой и стабильной. Да, сейчас в регионе есть проблемы с интернетом по понятным всем причинам. Но это временное явление, а базовые станции — навсегда»,— заявил Александр Хинштейн.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Мегафон» в 2025 году обновил и построил 480 телеком-объектов в Белгородской и Курской областях. Работы затронули как крупные города, так и небольшие населенные пункты.

Денис Данилов