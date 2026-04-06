Софт земли

В 2025 году в макрорегионе наблюдался устойчивый рост доли домохозяйств с доступом в интернет. Особенно заметно показатель увеличился в Белгородской области — на 5%. При этом в Орловской области зафиксировано снижение на 11%. По мнению эксперта, это связано с перераспределением трафика с мобильной связи на проводную в условиях ограничений. Провайдеры сообщают об увеличении спроса на 34%, указывая, что выросли как количество обращений, так и фактические подключения.

Стимулом для роста подключений проводного интернета стало периодического отключения передачи данных в мобильных сетях. отмечают эксперты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» проанализировал данные Росстата за 2025 год, отраженные в ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система), в разрезе темпов роста доли домохозяйств с доступом в интернет — речь идет как о домашнем интернете, так и о мобильном. По показателю прироста доступности интернета, вне зависимости от используемых технологий, регионы распределились следующим образом: лидерами стали Белгородская и Липецкая области — в обоих регионах показатель увеличился на 3,6 процентных пункта (п. п.) (общий охват домохозяйств составил 91 и 91,4% населения соответственно).

Далее следует Воронежская область, где доля домохозяйств с интернетом подросла за год на 2,8 п. п. — до 95,1%. В Тамбовской области прирост составил 0,9 п. п. (до 85,4%), в Курской — 0,8 п. п. (до 86,6%).

Орловская область замыкает рейтинг с отрицательной динамикой: показатель доступа в сеть в регионе снизился на 11,2% — до 72,2%.

При анализе показателя широкополосного доступа (ШПД) домохозяйств во Всемирную сеть можно увидеть, что снижение происходило в сегменте «оптоволоконного интернета». В 2025 году зафиксировано снижение на 11,1% — с 83,3 до 72,2%.

В целом ранжирование по темпам подключений ШПД выглядит сходно с общей динамикой. Наибольший прирост в 2025 году зафиксирован в Белгородской области — 4,3 п. п. (до 91%). На втором месте — Липецкая область с ростом на 3,6 п. п. (до 91,4%). Третью позицию занимает Тамбовская, где показатель увеличился на 2,8 п. п. (до 84%). Воронежская демонстрирует увеличение подключений на 2,6 п. п. с общим числом 94,6%, Курская область — 0,7 п. п. (до 86,5%).

Оба показателя рассчитываются по единой методологии Росстата, утвержденнои приказом от 18 августа 2025 года № 395, на основании формы № 1-ИТ. В основе лежит соотношение числа домохозяйств с доступом в интернет к их общему количеству. При этом первый показатель учитывает любое подключение, тогда как второй — только ШПД.

Рост показателей цифровой доступности в макрорегионе подтверждается и данными провайдеров, фиксирующих увеличение спроса на проводные решения. По информации «Ростелекома» для «Ъ-Черноземье», в Воронежском филиале в 2025 году по услугам ШПД зафиксирован рекордный рост: объемы подключений оказались на 39% выше среднегодовых значений за 2021–2024 годы.

По услугам традиционной телефонии взрывного увеличения не отмечено, однако после длительного периода стагнации зафиксирован рост на 8% в сравнении с 2024 годом. В Курской области динамика домашнего интернета, несмотря на скромные показатели Росстата, оказалась также взрывная — 42% год к году (прирост стационарной телефонии составил 3%).

Дополнительным индикатором выступает интерес потенциальных потребителей. По информации пресс-службы «Дом.ру» для «Ъ-Черноземье», в 2025 году в Воронеже число обращений на подключение фиксированного интернета выросло на 34% по сравнению с предыдущим годом.

В компании отмечают, что в условиях нестабильной работы мобильной связи пользователи все чаще рассматривают проводной интернет как базовую инфраструктуру для работы и досуга, включая ресурсоемкие цифровые сценарии.

Нагрузку на инфраструктуру подтверждают и региональные власти. Глава министерства цифрового развития Воронежской области Денис Волков в ходе пресс-конференции 17 марта рассказал журналистам, что в летний период провайдеры «были вынуждены отменять отпуска монтажников» на фоне резкого роста числа заявок на подключение. По словам одного из источников «Ъ-Черноземье» на телеком-рынке, с июня 2025 года в регионе наблюдается двукратный рост спроса на проводной интернет со стороны физических лиц.

Технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин отметил, что проникновение интернета в России одно из самых высоких в мире. В 2025 году более 94% населения пользовалось Сетью: «Но это средние показатели по стране. Процент доступа к Сети вообще и к широкополосному доступ зависит от экономических показателей региона».

Он отмечает, что стимулом к росту продаж ШПД для интернет-провайдеров является фактор периодического отключения передачи данных в мобильных сетях. Там, где раньше бизнес и частные пользователи обходились LTE-интернетом через сотовых операторов (пусть не всегда быстрым и качественным, но зато достаточно дешевым), теперь вынуждены подключаться «по проводу» оптическому или ethernet-кабелю, чтобы оставаться на связи. По его словам, в некоторых регионах очереди на подключение к проводным операторам составляют «месяцы ожидания».

Анна Швечикова