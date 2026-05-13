«Мегафон» в 2025 году обновил и построил 480 вышек в Белгородской и Курской областях

В 2025 году инженеры компании построили и модернизировали более 300 телеком-объектов в Белгородской области, а в первом полугодии 2026 года — еще около 100. Работы затронули как крупные города, включая Шебекино, Старый Оскол и Губкин, так и небольшие населенные пункты — Томаровку, Крутой Лог, Васильдол, Нижний Ольшанец и Старую Глинку. Об этом сообщили на сайте компании со ссылкой на слова директора «Мегафона» в регионе Александра Меркушева.

«Каждая новая базовая станция — это возможность для жителей региона комфортно пользоваться цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими, работать и учиться онлайн»,— комментирует господин Меркушев.

По итогам первого квартала 2026 года специалисты российской компании Vigo признали «Мегафон» лучшим оператором по качеству пользовательского опыта в Белгородской области. Аналитики оценили почти 20 млн тестов, проведенных в различных точках региона. Учитывались скорость загрузки фото, качество воспроизведения онлайн-видео и музыки, а также стабильность соединения в мобильных играх.

Оператор также поддерживает качество связи и в соседней Курской области. Здесь в 2025 году было построено и модернизировано около 180 базовых станций, с начала 2026 года — еще 70. Работы прошли в нескольких районах Курска, новом микрорайоне Железногорска, Фатеже, а также Льгове, где средняя скорость передачи данных выросла на 30%. Обновления базовых станций прошли в селах Клюква, Малое Городьково, Шумаково и поселке Кировский.

В результате наиболее загруженные локации увеличили пропускную способность сети вдвое. Скорость мобильного интернета дошла до 80 Мбит/с.

По словам директора «Мегафона» в Курской области Алексея Постникова, обновление оборудования позволяет эффективнее распределять нагрузку на сеть и обеспечивать качественную связь даже при росте числа пользователей.

Анна Швечикова