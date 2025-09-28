Застройщику ЖК «Парковый» в Новороссийске предъявили 28 млн рублей долга

Конкурсный управляющий ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», принадлежащее экс-депутату Новороссийска Георгию Середину, Елена Ляшенко сообщила о поступлении требования в размере 28,1 млн руб. от девяти кредиторов. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самыми крупными кредиторами, из предъявивших требования застройщику для включения их в реестр требований кредиторов третьей очереди, являются ООО «Профстрой Сервис» (29 млн руб. долга), ООО «Метком-Юг» (3,3 млн руб. по решению суда) и ООО «Метком» (почти 2 млн руб. по решению суда).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в 2019 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — бывший депутат гордумы Новороссийска Георгий Середин (100% УК). Выручка компании за 2023 год — 2,5 млрд руб., прибыль — 597,7 млн руб. Как пишет «Ъ-Новороссийск», господин Середин был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики гордумы Новороссийска. Он сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. СМИ связывают решение с уголовным делом, которое возбудили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый».

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», в конце августа 2025 года в отношение ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» поступило требование в размере 149,5 млн руб. от Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю. Согласно инвентаризации имущества банкрота, на его счетах находится 10,2 тыс. руб. Земельный участок застройщика в Цемдолине по улице Красина площадью 42,3 тыс. кв. м оценили в 101,5 млн руб. Машино-места (58 помещений) по ул. Красина, 53 оценили 46,8 млн руб.

В мае этого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Специализированный застройщик “Вита Строй Девелопмент”», возводившее в Новороссийске ЖК «Красина», ЖК «Парковый» и ЖК «Семейный», банкротом. С иском о несостоятельности в суд обратилась ИФНС по Новороссийску. В числе кредиторов также заявлены семь частных лиц, ПАО «Россети Кубань» и др. Сумма кредиторской задолженности на момент признания застройщика банкротом составляла 50 млн руб. Конкурсное производство в отношении компании введено до 17 ноября 2025 года.

Дмитрий Михеенко