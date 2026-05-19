Сегодня исполняется 45 лет первому заместителю генерального директора «Национальной Медиа Группы», генеральному директору РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимиру Тюлину

Фото: Кашаев Павел / PhotoXPress

Его поздравляет советник генерального директора ВГТРК Владимир Кулистиков:

— Володя, что за новость? 45? Половину из них мы с тобой знакомы и, смею надеяться, ты ни разу по этому поводу не расстраивался? По законам Древнего Рима тебе еще целый год ждать, чтобы закончилась молодость и наступила зрелость. Но уже можно воскликнуть вслед за великим поэтом: «Как много пройдено дорог!» И среди них фронтовых… А что касается ошибок (о них тоже есть у поэта), то я у тебя их не заметил. Возможно, потому, что ты преодолеваешь расстояния на большой скорости. И не только на мотоцикле, а и на карьерном лифте. В моей семье дружеские чувства к тебе уже перешли по наследству следующим поколениям. И все мы желаем тебе в этот день короткое и ясное: «Будь весел и здоров!»

