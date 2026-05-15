Лас-вегасский стрелок

15 мая определился еще один полуфиналист Кубка Стэнли. Им стал «Вегас Голден Найтс», обыгравший в серии второго раунда «Анахайм Дакс» — 4:2. Одна из ключевых фигур в успехе команды — нападающий Павел Дорофеев. Уже заявивший о себе как о классном снайпере россиянин поразил ворота калифорнийцев в трех матчах подряд и вышел на первое место по голам в текущем play-off.

Павел Дорофеев (16)

Завершилась еще одна серия второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ней «Вегас Голден Найтс» сломил сопротивление «Анахайм Дакс» — 4:2. Последний матч противостояния сам по себе оказался не слишком интересным, однако выдвинул на первый план несколько любопытных историй.

В центре одной из них — форвард Павел Дорофеев. 25-летний россиянин закрепился в основном составе «Вегаса» только в прошлом сезоне, но сразу зарекомендовал себя как эффективного в том, что касается завершения опасных моментов, игрока.

Два регулярных чемпионата подряд он преодолевает рубеж в 35 заброшенных шайб. И если прошлый play-off получился для нападающего блеклым, то текущий — его полная противоположность.

На счету Дорофеева девять голов в 12 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Больше пока нет ни у кого. Причем забрасывает он в том числе очень важные шайбы. Первым его ярким выступлением в этом play-off стал пятый матч серии против «Юты» — матч важнейший, поскольку счет в противостоянии перед ним был равным — 2:2. Тогда Дорофеев сделал хет-трик, причем третьим голом сравнял счет в самом конце третьего периода, когда до сирены оставалось меньше минуты — спас свою команду от поражения.

Серия с «Анахаймом» — молодой командой, которая превзошла ожидания уже просто пробившись в play-off, а затем преподнесла еще один сюрприз, выбив финалиста двух предыдущих розыгрышей «Эдмонтон Ойлерс»,— тоже складывалась для «Вегаса» непросто. И здесь после четырех матчей установилось равенство. В крайне напряженной пятой игре Павел Дорофеев отличился дважды. Сначала — в первом периоде — он реализовал большинство, причем гол этот был нетипичный для розыгрыша лишнего. Игроки «Анахайма» уже, казалось, отбились, когда Дорофеев отнял шайбу у опытного Криса Крайдера, ушел от еще одного ветерана Джона Карлсона и бросил в верхний угол. Затем — в овертайме — он здорово подстроился под рикошет на пятачке и принес команде победу.

В выездной шестой игре (она завершилась со счетом 5:1 в пользу «Вегаса») настоящих геройств от российского форварда не потребовалось. «Анахайм» провалил начало и быстро позволил сопернику уйти в отрыв. Дорофеев снова сделал дубль; оба его гола случились в третьем периоде, когда «Вегас» уже владел комфортным преимуществом.

Переиграв Лукаша Достала кистевым броском, он разделил лидерство в снайперской гонке с одноклубником Бреттом Хауденом. Отправив шайбу за спину чешскому вратарю с острого угла, вышел на чистое первое место.

Голевая серия Дорофеева продлилась до трех матчей, серия с набранными очками — до четырех.

Среди его преследователей в перечне снайперов выделяются прежде всего два человека. Это Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Логан Станковен из «Каролина Харрикейнс». На счету обоих по семь шайб, то есть на две меньше, чем у россиянина. Однако по относительной продуктивности они Дорофеева все-таки превосходят. Матчей у обоих канадцев меньше: у суперзвезды «Колорадо» — на три, у одного из ведущих форвардов «Каролины» — на четыре.

Есть и еще парочка интересных историй, которые касаются «Вегаса». Одна — о преображении после перехода из «Торонто Мейпл Лифс» нападающего Митча Марнера. В новом клубе он проводит первый play-off и, наверное, впервые в карьере демонстрирует в матчах на вылет уровень игры, безоговорочно соответствующий статусу лидера. 29-летний канадец возглавляет список лучших бомбардиров с 18 очками (7 голов плюс 11 результативных передач). Другая — о преображении всей команды, вообще-то не слишком убедительно смотревшейся в регулярном чемпионате, а за две недели до конца первенства решившейся на экстренную смену главного тренера (место Брюса Кэссиди занял Джон Торторелла).

В финале Западной конференции «Вегасу» предстоит пройти проверку сложнее не придумаешь. Его соперником станет «Колорадо» — лучшая команда «гладкого» чемпионата, в play-off уже расправившаяся с «Лос-Анджелес Кингс» и «Миннесота Уайлд», уступив за две серии лишь одну встречу. В финал Восточной конференции уже давно вышла «Каролина», в текущем Кубке Стэнли еще не потерпевшая ни одного поражения. Ее оппонент определится позднее в серии между «Буффало Сейбрс» и «Монреаль Канадиенс» (счет 3:2 в пользу канадского клуба).

Роман Левищев