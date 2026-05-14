Швейцарские счета

15 мая в Швейцарии стартует уже пятый подряд чемпионат мира по хоккею без по-прежнему находящейся под санкциями сборной России. А в его ключевую интригу, кажется, превратился вопрос насчет того, удастся или нет канадцам реабилитироваться за серию свежих и очень болезненных неудач, в том числе олимпийскую в феврале. Чтобы взять титул, они собрали исключительно мощный, учитывая обстоятельства, состав, в котором есть и главная действующая легенда канадского хоккея Сидни Кросби, и его главный молодой талант Маклин Селебрини.

Фото: Charles Krupa / AP Состав сборной Канады на чемпионате мира в Швейцарии практически полностью состоит из звезд НХЛ, включая живую легенду Сидни Кросби (№87)

Нащупать центральную тему чемпионата мира, который примут два швейцарских города — Цюрих и Фрибур, совершенно несложно, просто взглянув на заявки его фаворитов. Канадская у североамериканских медиаресурсов, освещающих хоккей,— TSN, ESPN, Sporting News — вызывает, кажется, примерно такие же бурные эмоции, что и матчи завершающегося сейчас второго раунда Кубка Стэнли.

В олимпийский год — тем более в год, когда на Олимпиаду после перерыва продолжительностью более десяти лет вернулись хоккеисты НХЛ, устроившие в феврале в Италии знатную рубку,— турнир, строго говоря, второстепенный. И относятся к нему гранды обычно соответствующим образом, стараясь поменьше дергать и так измученных сезоном знаменитостей, даже если их клубы уже вне энхаэловского play-off. Не тот случай, чтобы надрываться.

Но вариант сборной Канады, отправившийся в Швейцарию, как-то совсем не соответствует таким представлениям.

Да чтобы это понять, достаточно назвать две фамилии. 19-летний Маклин Селебрини, который в регулярном чемпионате НХЛ был четвертым бомбардиром со 115 очками — цифра практически выдающаяся, считался в какой-то момент даже конкурентом в борьбе за приз лучшему игроку сезона опередившим его по результативности монстрам — Коннору Макдэвиду, Никите Кучерову и Нейтану Маккиннону.

А 38-летний Сидни Кросби — это безусловный фронтмен канадского хоккея нынешнего века, живая легенда. И оба ведь играли на Олимпиаде. Кросби даже серьезную травму на ней получил. Казалось бы, и тот, и другой заслужили отдых. Но нет, примчались в Швейцарию.

А рядышком с этими фамилиями менее звучные, но тоже заметные. Марк Шайфли в бомбардирской гонке регулярного чемпионата расположился сразу за вундеркиндом Селебрини. Райан О’Райлли и Джон Таварес — увешанные наградами ветераны в полном порядке. Габриэль Виларди, Дилан Козенс, Роберт Томас — элитные нападающие. Эван Бушар — сильнейший сейчас атакующий защитник НХЛ, на Олимпиаду не попавший только из-за обилия в Канаде превосходных универсалов. И среди остальных случайных людей, по сути, нет.

А все элементарно.

Мучает все-таки канадцев, судя по всему, жажда мести за свежие неудачи, которые так не вяжутся с их вроде бы всеми признанным статусом лидеров хоккея.

В 2023 году выиграли золото чемпионата мира, но затем пошли осечки. В 2024-м не прошли в полуфинале швейцарцев, а затем упустили еще и бронзу во встрече со шведами. В 2025-м и вовсе опозорились, уже в четвертьфинале, в стартовом раунде play-off, срезавшись на датчанах, соперниках из «второго эшелона».

А в феврале потерпели поражение совсем уж болезненное — в финале Олимпиады от соседей-американцев, которые, так вышло, по всем формальным признакам перехватили у Канады хоккейное лидерство. Сборная США год назад завоевала и золото предыдущего чемпионата мира, шведско-датского. Получается, у нее все титулы.

Но американцы-то поход к чемпионату постолимпийскому выбрали традиционный. Из супергероев, из триумфаторов Олимпиады у них только нападающий Мэттью Ткачак. А партнеры — в основном молодежь, осваивающаяся в НХЛ или даже до нее не добравшаяся, или середняки.

В этом смысле как минимум не менее внушительно выглядят составы европейских грандов — финский, шведский, чешский. А еще — сыгранный и ровный состав сборной, которую к грандам относят с натяжкой ввиду отсутствия титулов, но которую советуют не упускать из виду, пытаясь угадать, от кого исходит наибольшая опасность канадским амбициям. Ну да, речь про швейцарцев, уже давно прицеливающихся к золоту, а на двух последних первенствах добиравшихся до финальных матчей. В них они не смогли сделать решающий шаг, не сдюжив против чехов и американцев, но теперь-то чемпионат домашний.

Алексей Доспехов