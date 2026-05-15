Прокуратура через суд добилась запрета работы АЗС в Советском районе Ставрополья

В Советском районе по итогам прокурорской проверки суд признал незаконной деятельность автозаправочной станции, осуществлявшей торговлю газовым топливом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как следует из материалов проверки, объект эксплуатировался с нарушением требований действующего законодательства. В частности, деятельность велась без необходимой лицензии, а также с нарушением норм пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура установила факт использования земельного участка не по целевому назначению.

В надзорном ведомстве сообщили, что по результатам проверки в суд было направлено исковое заявление с требованием признать эксплуатацию станции незаконной и обязать предпринимателя устранить выявленные нарушения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Эксплуатация автозаправочной станции запрещена.

Валерий Климов