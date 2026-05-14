С 15 мая в домах Петербурга начнут отключать горячую воду

В Санкт-Петербурге с 15 мая начнут отключать горячую воду в жилых домах. АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступают к гидравлическим испытаниям в рамках летней ремонтной кампании, которая продлится до конца августа. Меры позволят выявить и заменить ненадежные участки трубопроводов до начала следующего отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первыми проверят распределительные сети Московского района у Пулковской обсерватории. Всего компания обследует около 4,8 тыс. км трубопроводов в зоне, где расположены более 10 тыс. многоквартирных домов.

Параллельно «ТЭК СПб» проведет плановый профилактический ремонт всех 256 котельных и 235 центральных тепловых пунктов. Ограничения горячего водоснабжения (ГВС) сроком от одного до четырех дней коснутся более 5 тыс. зданий, включая 3,5 тыс. жилых домов.

Максимальная продолжительность отключения ГВС в период летней кампании, напомнили в компаниях, составляет до 14 дней. При испытаниях давление в трубопроводах повышают на четверть от обычного, а температуру воды снижают до 40 градусов. Графики отключений опубликованы на сайте «ТЭК СПб».

Карина Дроздецкая