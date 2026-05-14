«Большинство экспертов не верят в переезд россиян в Париж»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщают источники, близкие к парижскому клубу. Стоимость футболиста на трансферном рынке сейчас составляет €20 млн.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сезон в РПЛ еще не завершен, а слухи о переходе молодых перспективных игроков в топ-клубы Европы уже появились. После первых ласточек, которые отправляли Кирилла Глебова из ЦСКА в «Интер» и Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ, в информационном поле возникла фамилия еще одного армейца — Матвея Кисляка. И снова идут разговоры о «Пари Сен-Жермен».

Название французской команды всплывает потому, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш якобы пристально следит за российским рынком. Об этом говорят известные инсайдеры. Но в России большинство экспертов не верят в переезд соотечественников в Париж. Не только в столицу Франции, а даже в более скромные команды наши игроки сейчас вряд ли уедут, уверен экс-игрок ЦСКА Александр Гришин:

«Они молодцы, хорошие ребята, но надо адекватно оценивать положение. Игроки могут уехать в Испанию, условно, в клуб из второй восьмерки. А дадут им такую зарплату, как в России во второй восьмерке? Не дадут. Значит, останутся здесь. Вот Головин, наш лучший футболист, уехал в "Монако" и застрял там, играет уже восьмой год. А ведь "Монако" — это команда без зрителей, которая становится переходной для игроков. Но Саша никуда оттуда не двинулся. А это лучший игрок нашей сборной — он приезжает и доказывает это».

Зарплата 20-летнего Матвея Кисляка в ЦСКА сейчас составляет 100 млн руб. в год. Это примерно €1 млн.

Конечно, если дойдет до сделки с ПСЖ, доходы полузащитника серьезно вырастут. Например, южнокорейский футболист Ли Кан Ин, вместо которого, по слухам, хотят взять Кисляка, зарабатывает в Париже €3,7 млн в год. Правда, эта сумма до уплаты налогов. Но и после налогообложения на жизнь остается.

Другой вопрос: зачем руководству ПСЖ нужен российский футбольный рынок, ведь назвать игроков в нашей стране дешевыми язык не поворачивается. Тот же Кисляк, по данным авторитетного портала Transfermarkt, стоит €20 млн. И красно-синие вряд ли отпустят свою юную звезду за меньшую сумму. Например, турецкий «Фенербахче» предлагал за Кисляка €12 млн, и клубы не договорились.

Но есть неожиданный вариант, при котором российские игроки даже за серьезные суммы могут быть интересны европейским менеджерам. Об этом “Ъ FM” рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании:

«Купить игрока могут, потому что сейчас на футболистах делают бизнес. Тем более Россия выгодна для того, чтобы в ней что-то покупать: никто не будет проверять, куда пойдет откат. С Евросоюзом никаких отношений нет».

Но все же стоит сказать, что все инсайдеры подчеркивают: до реальных переговоров пока дело не доходило. Что касается Кисляка, то Луиш Кампуш якобы просто запросил по нему отчеты и этим ограничился. Все-таки нужно понимать, что подобные цифры известный парижский менеджер изучает постоянно, а российские игроки Батраков и Кисляк — лишь одни из многих в этой почти не прекращающейся веренице кандидатов.

Но даже тот факт, что внимание больших клубов к молодым футболистам РПЛ в принципе есть, уже радует.

Кто знает, во что может превратиться этот даже поверхностный интерес. Ведь в переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ тоже мало кто верил — так же как и в то, что россиянин в суперклубе сможет стать игроком стартового состава, оставив не у дел одного из самых перспективных голкиперов Франции — Люка Шевалье. А это случилось, и в конце мая 2026 года именно Сафонов будет защищать ворота французского клуба в финале Лиги чемпионов. Кто знает, может быть, нечто подобное случится и с Кисляком: ведь то, что игрок ЦСКА талантлив, никто не посмеет отрицать.

Владимир Осипов