«Впереди у "Динамо" непростой календарь»

Валерий Карпин ушел из «Динамо». Наставник заявил, что сосредоточится на сборной России. Карпин возглавил бело-голубых минувшим летом. В чемпионате страны команда не выигрывала с конца сентября и сейчас идет на десятом месте. Вместо Карпина исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев, который уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички в конце прошлого сезона. Подробности у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

У тех, кто следит за футболом, наверняка возникло дежавю. Ведь меньше чем год назад Валерий Карпин уже делал подобное заявление, когда покидал «Ростов». Тогда он тоже хотел сосредоточиться на сборной, но вдруг оказался в «Динамо». Представляли тренера с помпой, намекали на борьбу за чемпионство, но в итоге команда начала очень слабо, и десятое место после первого круга говорит о многом. В последнее время совмещение Карпина на посту главного тренера сборной и «Динамо» начали обсуждать все чаще, особенно болельщики бело-голубого клуба. И Карпин решил уйти, даже не доработав до зимней паузы. Решение тренера поддержали в РФС. Только вот далеко не все считают, что отставка Валерия Карпина была добровольной.

О конфликте тренера с новым руководством упомянул футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, который сам не один год играл в составе «Динамо»: «Вряд ли кому-то шло на пользу совмещение, и результат был не тот, на который надеялись руководство и футболисты, и, насколько я знаю, он успел с руководством поругаться».

Что касается причин конфликта, здесь масса вариантов, и дело не только в результатах. Дело в том, что «Динамо» при Карпине потратил на игроков серьезную сумму — более €20 млн. Говорят, что именно трансферы — одна из причин перестановок в клубе, как менеджерских, так и тренерских. Хотя официально эту информацию никто не подтверждает. То, что произошло в «Динамо», должно стать очередным уроком для всех клубов РПЛ, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Это еще раз говорит о том, что комплектование команды должно быть со стороны менеджмента, а не главного тренера. Тренер приходит и уходит. Что потом делать с футболистами, которые имеют контракт по три года? Придет новый тренер, скажет: "Они мне не нужны". Я не уверен, что те футболисты, которые пришли из "Ростова", будут ликвидны и уйдут за те же деньги, за которые пришли».

Что касается перспектив «Динамо» и назначения исполняющим обязанности Ролана Гусева, то это абсолютно верное решение, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Ему не надо вживляться, он может подхватить команду и вывести на следующую игру.

Я думаю, надо дать ему поработать до конца сезона. Если не справится, в мае посмотреть уже тренера на следующий сезон».

Впереди у «Динамо» непростой календарь: встречи с динамовцами из Махачкалы дома и две игры в гостях — с «Ахматом» и «Спартаком». К тому же бело-голубые пока еще претендуют на Кубок страны, так что ставить крест на текущем сезоне, несмотря на проблемы в первом круге, рано. Тем более что игроки в команде собраны приличные. Теперь болельщики будут ждать зимней паузы, где руководству клуба придется принимать еще одно непростое решение: либо оставлять Гусева главным тренером на постоянной основе, либо пригласить кого-то со стороны. Например, сейчас в качестве одного из кандидатов рассматривают Сергея Игнашевича, который как тренер работал с московским «Торпедо» и калининградской «Балтикой».

Владимир Осипов