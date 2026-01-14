«Переход Дмитрия Баринова получился резонансным»

Игрок национальной сборной Дмитрий Баринов перешел из футбольного клуба «Локомотив» в ЦСКА. О трансфере говорили давно, но теперь все официально. Армейцы предложили полузащитнику контракт до лета 2029 года. В ЦСКА он будет играть под шестым номером. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Переход Баринова получился резонансным. Все-таки он — игрок сборной и был капитаном «Локомотива». Казалось, что новое руководство «Локо» во главе с Борисом Ротенбергом договорится с футболистом и сохранит своего воспитанника, который выступал за клуб больше десяти лет. Но не получилось. В итоге на первый план вышли армейцы. Хотя изначально ЦСКА предлагал за Баринова всего €500 тыс., что, конечно, было для «Локомотива» неприемлемой суммой, ведь стоимость полузащитника, по мнению портала Transfermarkt, €9 млн. Но его контракт истекал летом 2026 года, так что новое предложение в €2,5 млн устроило всех, уверен комментатор Александр Аксенов: «Дмитрий Баринов получил неплохой контракт, отправился в команду, которая будет бороться за чемпионство, а "Локомотив", по всей видимости, уже особенно на Баринова не рассчитывал. Удалось заработать деньги, что немаловажно, за полгода до окончания контракта. Поэтому мне кажется, что и одна сторона, и другая удовлетворены».

По словам представителя игрока Владимира Кузмичева, деньги в этом переходе не имели решающего значения, но потом агент добавил, что новое предложение по зарплате от «Локомотива» было аж на 40% меньше предыдущего. По неофициальной информации, в итоге в доходе Баринов все-таки потерял. Инсайдеры сообщают, что по новому соглашению Дмитрий будет зарабатывать в ЦСКА €1,6 млн в год. В «Локо» эта сумма была чуть выше — €1,8 млн.

Болельщики, конечно, не забыли о заявлении Баринова, что он, мол, не уйдет из «Локомотива» ни в один российский клуб, только в европейский. И уровень игрока вполне позволял это сделать, но тут, как всегда, появился нюанс — на нем акцентировал внимание Дмитрий Булыкин, который не один сезон провел в командах Старого Света: «Баринов легко бы мог поиграть в Европе, но там не платят такие деньги футболистам, которые не зарекомендовали себя на международном уровне».

Сейчас Дмитрий Баринов уже работает с армейцами на сборе в Абу-Даби. Команда прилетела туда вечером 13 января. Как новичка приняли на новом месте, “Ъ FM” рассказал директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо: «Баринов с командой встретились как старые добрые друзья, потому что с большей ее частью Дмитрий прекрасно знаком по сборной России. Несмотря на пятичасовой перелет, на протяжении всего полета было общение, погружение во все процессы. Держится Дима большим молодцом, и его действительно ждут в команде».

Кроме Баринова армейцы приобрели нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. И уже в ближайшее время поклонники красно-синих смогут увидеть новичков в деле. В конце января ЦСКА проведет товарищеские матчи с самаркандским «Динамо» и тольяттинским «Акроном». А в начале февраля армейцы примут участие в зимнем Кубке РПЛ, где помимо красно-синих сыграют московское «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

Владимир Осипов