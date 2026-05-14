Итоги правления Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область 18 ноября 2020 года (в качестве врио) и проработал губернатором 5 лет и 177 дней.

За время его правления население области сократилось на фоне продолжающейся с 24 февраля 2022 года специальной военной операции минимум на 59,3 тыс. человек — с 1,541 млн человек по итогам 2020 года до 1,482 млн человек на конец 2024 года (данных по итогам 2025 года Белгородстат не предоставляет, ссылаясь на «временную приостановку» предоставления этих сведений по распоряжению правительства РФ).

В 2020 году бюджет Белгородской области был исполнен с профицитом 242,4 млн руб. (доходы — 133,5 млрд руб., расходы — 133,2 млрд руб.), тогда как в 2025 году дефицит составил 14 млрд руб. при доходах 149,3 млрд руб. и расходах 163,3 млрд руб.

Валовой региональный продукт Белгородской области в 2020–2025 годах вырос вдвое — с 107,0 трлн руб. до 214,3 трлн руб. Валовый сбор продуктов растениеводства, напротив, сократился на 30% — с 3,9 млн т в 2020 году до 2,7 млн т в 2025-м. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось незначительно — с 1,754 млн т до 1,8 млн т.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций области (без субъектов малого предпринимательства) снизился с 361 270,3 млн руб. в 2020 году до 163 635,2 млн руб. в 2025-м.

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности сократилась с 111,8 тыс. человек до 60,1 тыс. человек. Среднедушевые доходы населения увеличились с 32 799 руб. до 65 726 руб.

Подготовила Ульяна Ларионова