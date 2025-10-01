Директором «Мегафона» в Воронежской области назначена Мария Мамедова

Руководителем филиала телеком-оператора «Мегафон» в Воронежской области назначена Мария Мамедова, которая ранее занимала аналогичную должность в Якутии. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании. Госпожа Мамедова сменила в регионе Павла Фомина, который покинул «Мегафон».

Директор филиала «Мегафона» в Воронежской области Мария Мамедова

Фото: Пресс-служба «МегаФона»

Фото: Пресс-служба «МегаФона»

В «Мегафоне» подчеркнули, что для госпожи Мамедовой «приоритетными направлениями станут дальнейшее развитие каналов продаж и телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области, усиление клиентоориентированности во всех каналах взаимодействия и расширение портфеля цифровых решений для бизнеса — от малых предприятий до крупных корпораций». «Особое внимание будет уделено внедрению комплексных ИТ-услуг, решений кибербезопасности, интернета вещей и поддержке цифровой трансформации региональной экономики»,— сказали в «Мегафоне».

Мария Мамедова окончила Санкт-Петербургскую академию экономики и управления. Имеет 12-летний опыт работы в телеком-отрасли на руководящих должностях в Республике Саха (Якутия). До назначения в Воронежскую область с 2022 года работала на позиции директора «Мегафона» в Якутии.

Ранее филиалом «Мегафона» в Воронежской области с апреля 2024 года руководил Павел Фомин. В компании пояснили «Ъ-Черноземье», что он «решил продолжить карьеру в телеком-сфере за пределами» «Мегафона». По данным «Ъ-Черноземье», господин Фомин возглавит подразделение другой телеком-компании в одном из регионов Сибири.

Сергей Калашников