Власти планируют привлечь к ответственности застройщика проблемных ЖК в Новороссийске

Строительство жилых комплексов «Посейдон» и «Суджук-Кале» в Новороссийске приостановлено более года, на ситуацию неоднократно обращали внимание жители города. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти намерены подключиться к решению вопроса и добиваться привлечения к ответственности недобросовестного застройщика.

Он напомнил, что в регионе в течение последних лет ведется работа по защите прав обманутых дольщиков. По его словам, при поддержке президента России и правительства за десять лет в крае восстановлены права 67 тыс. граждан — речь идет о 590 завершенных домах. На завершение проблемных объектов и компенсации из регионального бюджета направлено около 7,5 млрд руб.

При этом, отметил губернатор, в краевом реестре проблемных объектов остаются три жилых дома. ЖК «Анит-Сити» планируется ввести в эксплуатацию в начале лета. По объектам «Луч» и «Заря» часть дольщиков отказалась от компенсаций, ведутся работы по достройке, однако сроки сдвигаются из-за выявленных нарушений.

В администрации региона подчеркнули необходимость полного устранения строительных недостатков и завершения проектов с обеспечением качества и безопасности жилья для будущих жильцов.

Вячеслав Рыжков