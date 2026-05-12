Рецидивист украл ящик для пожертвований из церкви в Красном Селе

Полиция Красносельского района задержала 49-летнего ранее неоднократно судимого жителя Петербурга по подозрению в хищении ящика с пожертвованиями из церкви в Красном Селе. Сумма ущерба составила не менее 50 тыс. рублей. Часть похищенных средств изъята. Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сообщение о преступлении поступило от настоятеля церкви днем. Прибывшие на место оперативники в ходе розыскных мероприятий установили личность злоумышленника и его местонахождение. Задержанный имеет за плечами 17 судимостей, около десяти из которых — за кражи и грабежи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Похищенная сумма частично изъята. Следствие продолжается, проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории города.

Кирилл Конторщиков