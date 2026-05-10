Главные новости за 4–10 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам Краснодарскому краю на сумму свыше 24 млрд руб. В общей сложности в рамках решения о реструктуризации долгового бремени регионов было списано 114 млрд руб. задолженности 21 субъекту РФ.

Школы, а также большинство детских садов и учреждений дополнительного образования Туапсе возобновили работу после приостановки, вызванной пожаром на нефтеперерабатывающем заводе.

«Центррегионводхоз» объявил конкурс на проведение работ по реконструкции Краснодарского водохранилища, объявив начальную стоимость контракта в размере 5,3 млрд руб.

Министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края назначен Станислав Камерный.

Экс-вице-губернатора Кубани Власова подозревают в закупке некачественных БПЛА.

В Туапсе завершены работы по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов на четырех из шести локальных участков побережья, где ранее были зафиксированы загрязнения.

Киевский суд Симферополя признал экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева виновным в превышении полномочий и увеличил его срок до семи лет колонии строгого режима.

Следственный комитет России установил причастность бывшего первого заместителя генерального директора Главного управления специального строительства (ГУСС) Виктора Школыка к уголовному делу Дмитрия Таксиди. В отношении господина Школыка возбуждено уголовное дело.

«Группа ЛСР» направит более 55 млрд руб. на реконструкцию санаториев и гостиницы «Приморская» в Сочи.

Экспорт российской мягкой пшеницы через порты Краснодарского края с начала года увеличился на 65% в годовом выражении и составил почти 10,7 млн т против 6,5 млн т за аналогичный период прошлого года.

Компания «Краснодарский крахмальный комбинат» планирует приступить к строительству второго этапа предприятия по глубокой переработке пшеницы в Красноармейском районе Краснодарского края в июле 2026 года.

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края, требовавшей возвращения Российской Федерации земли под элитным коттеджным поселком «Маяк» в курортном поселке Кабардинка, где недвижимостью владели родственники ряда влиятельных в регионе персон.

Уголовное дело о растрате и легализации более 8 млрд руб. при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд.

Следствие изменило квалификацию обвинения в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. Вместо ранее вменявшегося злоупотребления должностными полномочиями ему теперь инкриминируются три эпизода превышения должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ (п. п. «в», «е»).

Власти Краснодара утвердили новый план развертывания защитных сооружений гражданской обороны, предусматривающий возможность укрытия 2,27 млн человек. Основу фонда планируется сформировать за счет жилого сектора — под эти цели предполагается приспособить 4101 подвальное помещение МКД.

Арбитражный суд Республики Адыгея по иску прокуратуры региона к подрядчику, выполнявшему реконструкцию Шапсугского водохранилища, арестовал имущество исполнителя на 561 млн рублей.